Анадырь, , 08:58 — REGNUM Отрицательный результат показал тест на коронавирус губернатора Чукотки Романа Копина, который накануне был госпитализирован с высокой температурой после контактов с зараженным коронавирусом. Об этом глава региона 29 июля сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«Результат отрицательный. Большое всем спасибо за поддержку и пожелания», — написал в своем сообщении Копин.

Также он поблагодарил за заботу и уход медработников региона и указал, что вернется в строй в скором времени.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 июля глава Чукотки Роман Копин сообщил в соцсети Instagram, что он госпитализирован в Чукотскую окружную больницу с высокой температурой, из-за контактов с заразившимся SARS-CoV-2, с диагнозом «пневмония».