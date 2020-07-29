Магас, , 08:53 — REGNUM В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника Росгвардии. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по поиску неизвестных, скрывшихся с места преступления. Устанавливаются обстоятельства и причины совершения преступления, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору» и «Хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору».

Как сообщало ИА REGNUM, убийство сотрудника Росгвардии было совершено в Назрановском районе вечером 28 июля неподалеку от федеральной автомобильной дороги «Кавказ», на окраине сельского поселения Яндаре. Неизвестные расстреляли силовика, забрали его табельное оружие и скрылись.

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