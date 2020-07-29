Новосибирск, , 08:53 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 29 июля, за сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за это время 212 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 43 года, 52 года, 65 лет, 66 лет, 68 лет и две женщины, им было 64 года и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 218 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ — 19 пациентов».

Всего в регионе выявлено 9 140 случаев заражения коронавирусом, 7 222 человека выздоровели.