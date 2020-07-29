Сухум, , 08:52 — REGNUM В Абхазии в течение последних суток выявили шесть случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом вечером 28 июля сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции.

По данным штаба, исследования на коронавирус провели у 72 человек. Тестирование будет также проведено у тех, кто контактировал с носителями SARS-CoV-2.

«На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 9 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находится дома на самоизоляции», — говорится в сообщении штаба.

Стоит отметить, что всего в Абхазии выявили 63 случая заражения SARS-CoV-2. Два пациента с COVID-19 скончались. Победили коронавирус 37 человек.

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