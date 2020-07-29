Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставит в КНДР медицинское оборудование, необходимое для лечения малярии и туберкулеза. Об этом говорится на официальном сайте Комитета Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР.

Согласно опубликованным данным, заявка организации была одобрена комитетом 24 июля.

Известно, что общая стоимость поставки, в которую также войдут аппараты ИВЛ и оборудование для сердечно-легочной реанимации, оценивается в $758 920.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комитет СБ ООН одобрил заявку неправительственной южнокорейской организации «Институт межкорейского экономического сотрудничества» на реализацию проекта по оказанию гуманитарной помощи КНДР.

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