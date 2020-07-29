Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве и Подмосковье 29 июля ожидается жаркая погода, сообщает центр «Фобос».

"Столичный регион останется в тёплом секторе атлантического циклона, из-за чего кое-где прошумят скоротечные грозовые дожди, что, впрочем, не помешает температурному фону на четыре-пять градусов превысить климатическую норму», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь. Воздух прогреется до 29 градусов, в Московской области — до 30 градусов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Также синоптики предупредили о понижении атмосферного давления до 744 мм рт. ст.