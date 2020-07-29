Москва, , 08:45 — REGNUM Поликлиники Москвы с 30 июля запускают программу по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний, сообщается на портале мэра столицы.

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Все желающие до конца августа смогут пройти онкоскрининг в 66 медицинских учреждениях столицы. Обследование бесплатное, но нужно иметь московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Записаться на прием можно на сайте столичного Департамента здравоохранения. Результаты онкоскрининга можно будет получить в электронной медицинской карте пациента на mos.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, женщины в четыре раза чаще мужчин участвуют в программе по ранней диагностике рака.

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