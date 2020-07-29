Ташкент, , 08:46 — REGNUM Заслуженный артист Узбекистана, композитор Руслан Шарипов скончался в возрасте 53 лет. Об этом 29 июля сообщает министерство культуре республики в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что Руслан Шарипов был первым супругом певицы Наргиз, брак с которой продолжался недолго, у певицы есть дочь от него — Сабина.

Также, по данным узбекского портала upl. uz, сообщается, что причиной смерти артиста стал инсульт.

Напомним, Руслан Шарипов родился 10 сентября 1966 года. Являлся композитором и заслуженным артистом Узбекистана, а также участником и создателем популярных узбекских групп «Байт» и «Болалар».