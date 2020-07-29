Махачкала, , 08:43 — REGNUM Две специальные площадки для забоя животных подготовят в Махачкале и ее пригороде к празднику жертвоприношения Курбан-байрам. Одна из них будет развернута в районе торгового дома «Киргу», вторая — на территории ипподрома, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе муфтията республики.

Напомним, Курбан-байрам в этом году выпадает на 31 июля, а отмечаться праздник будет в течение четырех дней — по 3 августа включительно. Однако нерабочим в Дагестане объявлен только последний день июля.

В муфтияте отметили, что на протяжении всего периода празднования в местах, отведенных для обряда жертвоприношения, будут дежурить волонтеры. Здесь также организуют горячее питание и установят холодильники с водой для поставщиков жертвенных животных, волонтеров и других участников празднования.

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