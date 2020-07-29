Избербаш, Дагестан, , 08:43 — REGNUM Начальник отдела строительства и архитектуры администрации дагестанского города Избербаша заподозрен в незаконной выдаче разрешения на строительство многоэтажного дома. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным следствия, в 2019 году подозреваемый выдал жителю Избербаша разрешение на возведение восьмиэтажного многоквартирного дома со встроенными помещениями. Однако территория, на которой планировалось строительство многоэтажки, относится к зоне индивидуальной жилой застройки. Кроме того, у застройщика не было проектно-сметной документации и других необходимых документов.

Уголовное дело против чиновника возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Отметим, что в настоящее время в разделе «начальники отделов» на сайте администрации Избербаша отсутсвует какая-либо информация о начальнике отдела строительства и архитектуры.