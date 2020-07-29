Чита, , 08:24 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Забайкальском крае позволила сделать послабления для молодоженов. Как сообщает пресс-секретарь Департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина, согласно постановлению губернатора края Александра Осипова, с 29 июля снимаются ограничения по проведению свадебных регистраций. Отныне в зале торжеств могут присутствовать приглашенные.

Свадебный кортеж Пресс-служба Департамента ЗАГС Забайкальского края

«Подходит к концу тяжелый и неожиданно длительный период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса и мы очень рады поздравить с этим всех, кто планировал заключение брака. Теперь молодожены могут приходить в органы ЗАГС не только вдвоем, но и разделить эту радость с родителями, друзьями, гостями. Тем не менее я прошу пожилых людей не пренебрегать масочным режимом и всем нам беречь своих старших родственников», — отметила руководитель Департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае существенно улучшилась. По состоянию на 29 июля, общее число выявленных носителей коронавируса достигло 4070 человек (11 за последние сутки). Сони объявлено о начале третьего этапа снятия карантинных ограничений.

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