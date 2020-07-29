Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 86 192, в том числе 1544 — за минувшие сутки, сообщили 29 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

По состоянию на 29 июля в республике выздоровели 56 638 человек, или 66% от обще числа заразившихся пациентов, скончались — 793 человека (0,9%). Среди регионов Казахстана наибольшее число случаев выявлено в Алма-Ате — 11 236, Нур-Султане — 10 570 и Атырауской области — 10 111.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля председатель правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что карантинные меры в республике начнут смягчать с 3 августа, так как в стране наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации.

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