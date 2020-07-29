Москва, , 08:22 — REGNUM Движение по Рязанскому проспекту в Москве ограничено до одного ряда после смертельного ДТП с автобусом. Об этом 29 июля сообщили в департаменте транспорта столицы.

«Движение по Рязанскому проспекту ограничено до ряда ряда в сторону центра, перекрыто два ряда из трёх», — говорится в информации.

Для объезда водителям предложили использовать Северо-Восточную хорду или Волгоградский проспект.

Также образовался затор на улице Ташкентская в сторону Рязанского проспекта.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной информации, участник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.