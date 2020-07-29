Ухань, Китай, , 08:12 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено ни одного нового бессимптомного случая или случая подозрения на COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения КНР, шесть тесных контактов, заболевших по-прежнему находятся под наблюдением медиков в провинции Хубэй. В провинции не осталось ни одного бессимптомного случая еще 23 июля после того, как последний пациент был освобожден от медицинского наблюдения в Эньши-Туцзя-Мяосском автономном округе.

Хубэй остается самым пострадавшим от эпидемии регионом Китая. Здесь было выявлено 68 135 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 63 623 человек выздоровели, еще 4512 человек скончались.