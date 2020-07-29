Бразилиа, , 08:13 — REGNUM На территории Бразилии за минувшие 24 часа было выявлено свыше 40 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщает бразильский минздрав.

По информации министерства, за последние сутки в стране выявили 40 813 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 2 483 191.

Также указывается, что за это же время в Бразилии был зафиксирован 921 скончавшийся от COVID-19 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 88 539.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 721 506 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Колумбии было выявлено свыше 10 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.