Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Жительница США Кимора Линум в возрасте девяти лет, которую врачи отравили домой после жалоб на усталость, умерла во сне, 28 июля сообщает издание The Daily Mirror.

Незадолго до смерти у девочки незначительно повысилась температура. При осмотре медики решили, что у нее обычная ОРВИ, и отправили ребенка домой на лечение. Тест на коронавирус школьнице делать не стали.

Спустя несколько дней девочке стало лучше, но накануне смерти она пожаловалась на сильную усталость и легла спать. После смерти было установлено, что у ребенка было заболевание COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в США умер грудной младенец, который заболел COVID-19.

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