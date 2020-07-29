Пекин, , 08:07 — REGNUM В столице Китая Пекине выявлен один новый случай COVID-19, сообщили 29 июля в муниципальной комиссии здравоохранения.

Заболевший был в тесном контакте с выявленным ранее пациентом в Пекине. В частности, он обедал с одним из заболевших, прибывших в город из города Далянь провинции Ляонин, где ранее был выявлен целый новый кластер инфекции.

Ни одного нового бессимптомного случая инфекции в Китае выявлено не было за прошедшие сутки, еще один человек был выписан из госпиталя города по выздоровлении.

В период с 11 июня по 28 июля в Пекине было выявлено 335 подтвержденных случаев COVID-19, связанных с оптовым рынком фермерской продукции, из числа заразившихся 24 человека по-прежнему остаются госпитализированными. 311 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлении. Четыре бессимптомных носителя находятся под наблюдением медиков.