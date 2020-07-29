Анталья, Турция, , 07:52 — REGNUM Статую периода Древней Греции, возраст которой составляет около 1700 лет, обнаружили археологи в турецкой Анталье, сообщает Hurriyet Daily News.

Раскопки велись на территории древнего города Перге. Статуя женщины состоит из туловища и отделенной головы. Планируется, что после реставрации скульптура будет отдана как экспонат в Археологический музее Антальи.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в районе Пасинлер турецкой провинции Эрзурум, обнаружили древнее захоронение, принадлежащее второму султану Сельджукидов Ала ад-Дину Кейкубаду.

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