Шанхай, Китай, , 07:41 — REGNUM Три железнодорожных вокзала в районе Дельты Янцзы в Китае обязали покупателей билетов демонстрировать QR-коды в тестовом режиме, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

По информации компании China Railway Shanghai Group Co., Ltd., после регистрации предоплаченной электронной карты на специальной онлайн-платформе приобретения билетов «12 306» пассажиры смогут проходить на вокзал и совершать платежи путем сканирования QR-кодов, которые идентифицируют их личность на входе.

Поезда, предлагающие такие услуги электронного входа, резервируют места второго класса для пассажиров и взимают с них соответствующие сборы в соответствии с зарегистрированными диапазонами их поездок.

Три указанные железные дороги соединяют 14 городов префектурного уровня в городе центрального подчинения Шанхай на востоке Китая и в провинциях Цзянсу и Чжэцзян, что делает их важной частью железнодорожной пассажирской транспортной системы вдоль реки Янцзы.