Москва, , 07:35 — REGNUM Предложенный правительством РФ законопроект, который предлагает расширить применение экономических санкций, является оправданным и необходимым шагом, написал председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Согласно инициативе, на компанию могут быть наложены санкции, если более 25 процентов ее акций принадлежит иностранным физическим и юридическим лицам, которые уже находятся в санкционных списках.

Сенатор отметил, что санкции превратились в важный инструмент политики западных стран и ими все больше пользуется Украина. Пушков считает, что Россия имеет право отвечать теми же средствами, которые против нее применяют другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter о том, что Киев просчитался с введением санкций против России, надеясь на отсутствие ответных мер.

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