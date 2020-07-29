Ляонин, Китай, , 07:34 — REGNUM В городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая было взято 2,96 млн анализов на коронавирус после того, как новый кластер заболевания был выявлен в городе на прошлой неделе, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Всего 8107 медиков было мобилизовано для сбора анализов на более чем 2000 пунктах по всему городу, сообщил заместитель директора местной комиссии здравоохранения Чжао Лянь.

Чжао добавил также, что 11 лабораторий работают на полную мощность для обработки собранных образцов. Более того, город запретил массовые собрания в местах общественного питания вроде банкетов, свадеб и дней рождения.

Всего в Даляне за прошедшие сутки было выявлено девять новых случаев опасной инфекции. В городе зафиксирован новый кластер заражения, из которого случаи заболевания начали распространяться в другие регионы.