Ульяновск, , 07:28 — REGNUM В Ульяновской области за сутки предварительно выявлено 104 носителя коронавируса. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба, опубликованные в соцсетях.

По оперативным данным на вечер 28 июля, в Ульяновской области подтверждено 8885 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 104.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Ульяновске — 4582, то есть почти половина всех подтверждённых случаев. В том числе в Засвияжском районе выявлено 1404 случая, в Ленинском районе — 1295, в Заволжье — 1245, в Железнодорожном районе выявлено 638 носителей коронавируса.

В тройку лидеров по числу носителей коронавируса входят Димитровград и Инзенский район, где официально подтверждено соответственно 797 и 392 случая заражения SARS-CoV-2. Далее идут Инзенский и Барышский районы, где выявлено 369 и 317 носителей коронавируса.

Меньше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Базарносызганском районе — 18.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавируса в Ульяновской области 72 пациента с COVID-19 скончались.

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