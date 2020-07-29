Новосибирск, , 07:23 — REGNUM За шесть месяцев 2020 года с банковских карт новосибирцев похищено 250 млн рублей. За это время в Новосибирской области зарегистрировано 4356 преступлений в сфере IT-технологий. Такие цифры представители регионального управления МВД России сообщили на пресс-конференции «Итоги работы органов внутренних дел по противодействию преступности в сфере IT-технологий», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Только в июле совершено более 600 хищений с банковских счетов граждан с общим ущербом в размере более 40 миллионов рублей.

Уточняется, что самая распространенная сейчас схема — звонок от имени сотрудника банка. На втором месте — мошенничества с использованием интернет-магазинов, популярных сайтов бесплатных объявлений, социальных сетей.

Губернатор региона Андрей Травников поручил профильным органам власти совместно с правоохранительными органами усилить информационно-профилактическую работу по предотвращению таких преступлений.