Шанхай, Китай, , 07:17 — REGNUM В Шанхае выявлен одни новый «импортный» случай COVID-19, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Новый «импортный», то есть выявленный у прибывшего в Шанхай из-за рубежа, случай выявлен у рабочего, вернувшегося из Сингапура 25 июля. Заболевший был взят под карантин, где у него и начали проявляться симптомы.

В общей сложности 21 человек, находившийся в тесном контакте с заболевшим, летевший с ним на одном самолете, были взяты под медицинское наблюдение. Всего в Шанхае выявлено 402 «импортных» и 342 локальных случая заражения.