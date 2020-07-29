Оренбург, , 06:30 — REGNUM В центре Оренбурга 28 июля экс-вице-губернатор попала в аварию. Фотографии ДТП появились в интернете.

Бывшая чиновника прокомментировала ситуацию, в которой оказалась. По словам бывшей замгубернатора, вечером 28 июля ее автомобиль столкнулся с машиной, принадлежащей автошколе. За рулём находился курсант.

«Прошу прощения у всех, кому авария в Оренбурге, на пересечении улиц 9 Января и Кирова, участником которой я невольно стала, доставила неудобства», — отметила экс-вице-губернатор на своей странице в соцсети.