Гонконг, Китай, , 06:30 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуацией с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 2884 подтвержденных случая опасной инфекции за все время эпидемии, из которых уже 23 оказались смертельными.

В САР Макао выявлено 46 случаев, смертей нет. На Тайване выявлено 467 подтвержденных случаев, включая семь смертельных.

Общее число заболевших на территории материковой части Китая достигло 84 060 за все время эпидемии, включая 4634 скончавшихся пациента.