Улан-Удэ, , 06:28 — REGNUM В частях Восточного военного округа, дислоцированных на территории Бурятии, приняты комплексные меры в особый пожароопасный период. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе округа, в состав противопожарных подразделений входит около1 тыс. военнослужащих и до 50 единиц техники.

Военные пожарные, как отмечается, готовы немедленно выдвигаться для тушения пожаров, а также оказания помощи местным жителям.

«С личным составом сводных подразделений регулярно проводятся тренировки по действиям при локализации и тушении пожаров», — отметили в ВВО.

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