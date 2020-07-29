Фучжоу, Китай, , 06:25 — REGNUM В городе Фучжоу на востоке Китая потребовали объявить готовность «военного времени» после того, как в регионе был выявлен бессимптомный случай COVID-19 из Даляня, где были выявлены новые кластеры заражения опасной инфекцией, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Город Фучжоу, который является столицей провинции Фуцзянь, потребовал всем районам и уездам объявить готовность аналогичную той, что имеет место в военное время, а также защитить все жилые районы «самыми решительными средствами».

В Фуцзяне 25 июля был выявлен один новый бессимптомный случай опасной инфекции. Заразившимся стал 43-летний мужчина, который прибыл из Даляня, провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Мужчина пользовался общественным транспортом, посещал парки, рестораны и торговые центры в период с момент своего прибытия в Фучжоу 18 июля и попаданием в госпиталь 25 июля, сообщили в региональной комиссии здравоохранения.