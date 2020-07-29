Дананг, Вьетнам, , 06:12 — REGNUM Во Вьетнаме зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что новые случаи связаны с очагами инфекции в больницах города Дананг, где ранее было выявлено 30 зараженных коронавирусом нового типа. Тогда это были первые с начала апреля подтвержденные случаи распространения вируса внутри страны.

Таким образом, к 29 июля во Вьетнаме подтвердили 446 случаев заражения коронавирусом нового типа, летальных случаев среди пациентов с COVID-19 зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Вьетнама заявили о вспышке эпидемии более агрессивной разновидности коронавируса. Отмечалось, что течение заболевания у инфицированных быстро переходило в тяжелую стадию.

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