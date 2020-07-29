Приштина, , 08:56 — REGNUM Глава Демократической партии Косово (алб. ПДК) Кадри Весели 28 июля рассказал журналистам о своем состоянии после получения 25 июля положительного результата теста на коронавирус.

На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что его состояние удовлетворительно, однако до выздоровления он будет находиться на самоизоляции.

По словам политика, «он с нетерпением ждет возвращения к многим благим делам и мероприятиям» ПДК. Весели призвал сограждан к ношению масок и соблюдению социальной дистанции.

Напомним, в июне этого года Весели, бывший глава разведывательной службы УЧК (алб. Освободительная армия Косово), вместе с президентом Косово Хашимом Тачи был обвинен Специальным трибуналом по Косово в убийствах, пытках, преступлениях против человечности и устранении политических соперников.

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