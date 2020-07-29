Горно-Алтайск, , 06:03 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1529. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 28 новых случаев.

Диагноз подтвердился у жителей Кош-Агачского района, Горно-Алтайска, Усть-Канского, Улаганского, Майминского, а также Онгудайского районов. Кроме того, вирус выявлен у двух приезжих из других регионов страны.

«18 из 28 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 10 случаях диагностированы симптомы заболевания», — отметили в штабе.

Выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 36 пациентов. Таким образом, всего излечились к настоящему времени 1059 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике скончались семь носителей, из них четверо от COVID-19, трое — от иных причин.

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