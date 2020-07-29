Тегеран, , 08:08 — REGNUM 28 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 235 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 16 147. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 235 новых жертв их общее число по стране возросло до 16 147. «За последние 24 часа обнаружено около 2667 новых случаев заражения COVID-19, при этом около 1687 человек были госпитализированы», — добавила она.

По словам Лари, в общей сложности 296 273 иранца были подвержены заражению смертельно опасным вирусом, около 257 019 из них выздоровели и были выписаны из больниц. «Около 3902 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 380 122 обследований на наличие заражения.