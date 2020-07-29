Улан-Удэ, , 05:50 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 4046, из них в столице Улан-Удэ — 2278.

«Из 39 новых случаев COVID-19: 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

Выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 81 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени в регионе излечились 3314 человек. В стационарах остаются 305 больных, ещё 386 носителей находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из больницы была выписана 85-летняя ветеран труда, пережившая блокаду Ленинграда Валентина Носкова.

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