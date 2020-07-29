Кемерово, 29 июля 2020, 05:49 — REGNUM В Кемеровской области, по прогнозам регионального гидрометцентра, сегодня, 29 июля, ожидаются грозы, сильные дожди и град, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что накануне, 28 июля, на Прокопьевск обрушился сильный ливень с градом.
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Кемеровское управление МЧС России просят жителей области при ухудшении погоды соблюдать необходимые меры предосторожности.
«Во время грозы, по возможности, не пережидайте непогоду на улице, — рекомендуют спасатели. — Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан».