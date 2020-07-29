Пекин, , 05:31 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория объявила желтый уровень погодной опасности из-за высоких температур на обширной территории страны, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

С 29 июля большая часть районов провинций Сычуань, Юньнань, Хайнань, Ганьсу, Нинся, Внутренней Монголии и Синьцзяна подпадут под воздействие высоких температур выше 35 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

В некоторых районах температуры могут достигать 37−39 градусов Цельсия, сообщили в центре. Метеорологи рекомендуют жителям указанных районов свести к минимуму активность на улице, а властям приготовиться к возможных последствиям.