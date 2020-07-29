Урумчи, Китай, , 05:27 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая было выявлено 89 новых подтверждённых случаев COVID-19, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Все 89 пациентов были выявлены в столице региона городе Урумчи, из них 43 человека ранее были заражены инфекцией без симптомов, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения. Также в регионе было выявлено 15 новых бессимптомных случаев, которые также пришлись на столицу региона город Урумчи.

В Синьцзяне за все время эпидемии было выявлено 322 случая COVID-19 и 133 бессимптомных случая. Всего 9121 человек находится под медицинским наблюдением.