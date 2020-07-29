Куньмин, Китай, , 05:19 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла деятельность наркоторговцев, схватив пятерых подозреваемых, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

У них было изъято 37 кг наркотиков. Полиция уезда Наньцзянь в Дали-Байском автономной округе провинции направила рабочую группу для проведения расследования после того, как получила наводку.

Уже 20 июля пятеро подозреваемых, находившихся в двух автомобилях, были схвачены в уезде Цзиньдун города Пуэр. У них при себе было 37,85 кг метамфетамина. Расследование продолжается.