Москва, , 05:11 — REGNUM В среду, 29 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +27… +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 30 июля в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +18… +20 °С.

Ветер южный, юго-западный (ночью западный) 5−10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °С днём и +15… +20 °С ночью.

В четверг, 30 июля, днём в столице ожидается +23… +25 °С. По области +21… +26 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С. Небольшой дождь, днём местами гроза и порывистый ветер.