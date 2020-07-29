Скопье, , 05:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 28 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1356 человек было выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. При этом 99 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

С начала эпидемии в стране было выявлено 10 315 случаев заражения, 471 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Пять пациентов умерли 28 июля. 5663 пациента уже излечились. Лечение проходит 4181 пациент.

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После выборов 15 июля число новых случаев заражения снова возросло. Инфектологи страны ожидают нового всплеска эпидемии в связи с тем, что граждане продолжают игнорировать призывы минздрава о соблюдении антикоронавирусных мер: соблюдении социальной дистанции и ношении защитных масок. Торговая инспекция вняла доводам врачей, и теперь объекты, нарушающие предписанный протокол работы в условиях пандемии, будут закрываться, как ранее при режиме ЧП.

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