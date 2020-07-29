Сеул, , 05:00 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 48 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Среди новых случаев 34 являлись завозными, остальные связаны с распространением инфекции внутри страны. Сутками ранее число выявленных пациентов за сутки составило 25 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 14 251. С начала пандемии в республике выздоровели 13 069 пациентов, еще 300 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее два дня подряд выявляли менее 30 пациентов с COVID-19 за одни сутки.

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