Нью-Йорк, США, , 04:56 — REGNUM Разработка в России вакцины от нового коронавируса сопоставима с запуском первого искусственного спутника Земли в СССР, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом 28 июля говорится в репортаже американского телеканала CNN.

«Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника. То же самое с вакциной. Россия будет в этом первой», — цитирует телеканал главу российского фонда.

Вместе с тем, по словам Дмитриева, главным приоритетом для российских учёных, разрабатывающих вакцину, остаётся защита граждан, а не соперничество с другими странами в этой области.

Напомним, клинические испытания вакцины, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), находятся на завершающем этапе. К середине августа 2020 года вакцина может поступить в гражданский оборот.

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