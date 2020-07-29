Пекин, , 04:38 — REGNUM Еще десять человек в Китае благополучно переболели COVID-19 и были выписаны из больниц страны за прошедшие сутки, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 482 пациента продолжают получать медицинскую помощь в Китае, включая 25 в тяжелом состоянии. Общее число выздоровевших достигло 78 944 человек, в то время как из 84 060 заболевших скончалось 4634 человека.

За прошедшие сутки в Китае был выявлен сразу 101 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 98 оказались локальными и еще три — «импортными».