Пекин, , 04:35 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено три новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число «импортных», то есть выявленных у прибывших в Китай из-з рубежа, случаев в стране достигло 2056 за все время эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. На провинцию Гуандун пришлось два новых случая, на город центрального подчинения Шанхай пришелся один случай, сообщили в комиссии.

Среди общего числа «импортных» пациентов, 1977 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, еще 79 остаются госпитализированными, при чем двое — в тяжелом состоянии. Смертей зафиксировано не было.