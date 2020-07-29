Пекин, , 04:31 — REGNUM На материковой части Китая выявлен 101 новый подтвержденный случай COVID-19 за сутки, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа новых случаев, 98 оказались локальными, еще три — «импортными», то есть выявленными у приезжих из-за рубежа.

Из общего числа локальных случаев, 89 пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный район, девять — на провинцию Ляонин, один — на город центрального подчинения Пекин. Смертей от опасной инфекции за сутки зафиксировано не было.