Москва, , 04:07 — REGNUM Проект постановления об определении исполнителей контрактов с Роскосмосом закрытым способом разработали в правительстве России. Соответствующий документ 28 июля опубликован на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к нему говорится, что необходимость сохранять секретность закупок обусловлена тем, что службы и компании в других странах отслеживают открытую информацию, выявляя участников коопераций.

Закрытый способ определения поставщиков будет использоваться при осуществлении закупок, которые относятся к исследованию и использованию космического пространства, созданию материалов для космоса, разработкам технологий, созданию и модернизации техники.

Планируется, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года. Проект внесен от имени главы правительства Михаила Мишустина.

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