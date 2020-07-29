Каир, , 03:12 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 465 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны достигло 92 947. Также за минувшие сутки в Египте умерли 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвой осложнений COVID-19 в стране стал 4691 человек.

При этом минздрав Египта отмечает, что зафиксирована тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекции в стране. Также растет и число выздоровевших — к 29 июля их стало 35 959.