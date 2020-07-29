Красноярск, , 02:43 — REGNUM В среду, 29 июля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +25… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:20 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 29 на 30 июля ожидается до +15 °C.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с, порывы до 11 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В четверг, 30 июля, в Красноярске до +25 °C днём и до +14 °C ночью.

В пятницу, 31 июля, в Красноярске ожидается до +21 °C днём. Ночью до +13 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 29 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы. В южных районах края температура воздуха днём +25… +30 °С.