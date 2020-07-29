Сантьяго, , 02:25 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 1876 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 349 800. Также в Чили за минувшие сутки скончались 53 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 на чилийской территории стали 9240 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в ряде районов столицы Чили Сантьяго смягчили карантинные ограничения. Речь идет о коммунах Колина, Нуньоа, Тиль-Тиль, Ла-Реина, Лас-Кондес, Ло-Барнечеа и Витакура. Жителям Сантьяго, проживающим в вышеозначенных районах, разрешили выходить на улицу, заниматься спортом и ходить на работу в будние дни.

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