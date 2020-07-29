Богота, , 02:14 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Колумбии за сутки составило 10 284, что является рекордным для страны, 28 июля сообщается на сайте колумбийского министерства здравоохранения.

Всего в республике выявлено 267 385 подобных фактов, из них 136 690 — закончились выздоровлением. Также за истекшие 24 часа в Колумбии зарегистрировано 297 летальных исходов при COVID-19. С начала пандемии от осложнений при данном заболевании скончалось 9074 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки было подтверждено 226 783 новых случаев заражения коронавирусом.

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