Тюмень, 29 июля 2020, 02:04 — REGNUM В Тюмени приостановлена реализация скандальной застройки лога реки Тюменки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью порталу 72.ru.
Напомним, там должен появиться студенческий кампус Тюменского госуниверситета. Но против строительства студгородка выступают экологические активисты. Кроме того, согласно проекту, кампус на тысячу мест будет одним из самых дорогих в России. Помимо общежития, там запланирована обширная парковка, кафе, рестораны, тренажёрные залы и другая инфраструктура.
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